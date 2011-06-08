Здравствуйте, наконец-то мы потихоньку начинаем заниматься наращиванием ссылочной массы. Будем получать обратные ссылки на свой блог, получать тИЦ и т.п. на наши ресурсы. Поэтому, чтобы ничего не пропустить, обязательно подпишитесь на RSS.
Для начала мы добавим нашу RSS ленту в RSS каталоги. Если Ваша RSS-лента до сих пор не работает через сервис Feedburner – обязательно сделайте это, пройдите вот этот урок.
Регистрация в RSS каталогах поможет ускорению индексации наших статей и наращиванию ссылочной массы. Поэтому, я, все-таки, рекомендую сделать то, что написано ниже.
Регистрация в RSS каталогах
Для того, чтобы зарегистрировать в RSS каталогах, нам нужно будет перейти по ссылкам, которые я дам ниже и внести свои данные в каталогах.
Покажу пример на одном RSS каталоге, на примере http://liverss.ru/:
- Заходите на их сайт.
- Копируете адрес свой RSS ленты:
- И уже просто добавляете нашу ленту в каталог rss лент liverss.ru:
- Потом нажимаете “Добавить канал”:
- Далее выбираете рубрику RSS канала:
- Вот и все. Вы добавили свою RSS ленту в RSS каталог.
При регистрации некоторых RSS каталогах Вам понадобится ввести название сайта, описание и т.п. Думаю, Вы с этим справитесь. А вот ниже и сам список RSS каталогов.
Список RSS каталогов
- http://sozdanie.com/addfeed.php/
- http://alfaru.com/rss/addrss.html
- http://blograte.ru/
- http://rssreader.ru/addfeed
- http://rsscat.ru/add/
- http://rss-farm.ru/catalog.aspx
- http://chip.com.ua/addrss.html
- http://ru.redtram.com/pages/addsource/
- http://www.plazoo.com/en/addrss.asp
- http://blogrider.ru/catalog/blogs/add
Думаю, этого списка пока достаточно. Список можно дополнить, Вы с легкостью можете найти другие RSS каталоги, просто воспользовавшись Яндексом или Гуглом.
Также Вы можете узнать, нужно ли Вам добавление Вашего сайта в Яндекс Каталог.
До встречи на следующих уроках!
cпасибо Петр!
Все слышал , но про rss каталоги впервые услышал, что такое существует в природе интернета.
Да RSS каналы отличная вещь когда, еще когда я добавил сайт в каналы то у меня и посещаемость выросла на 50 человек. Провда незнаю почему но у меня подписчиков сразу было много а потом резко уменьшилось и теперь их количество то увеличится то уменьшится нет некакой стабильности. Подскажите почему так, если можите. Спасибо
А в скольких каналах ты регистрировался?
Много штук 100.
А у меня наоборот – с моей маленькой посещаемостью после регистрации пропала почти полностью, через пару дней после регистрации понемногу начала восстанавливаться. Но с каталогов ни одного посетителя не было.
А у меня наоборот – с моей мелкой посещаемостью после регистрации пропала и та. А через пару дней начала восстанавливаться. А с агрегаторов посетителей вообще что-то нет.
Если подписчик некоторое время не заходит на ваш блог, то счетчик перестает его считать, пока не посетит.
Зато иногда можете наблюдать резкие скачки:)
Спасибо.
Я тоже не пойму как они рассчитывают как они видят кто из них активный подписчик и кто из этих подписчиков неактивный.
как то з головы даже вылетело , спасибо большое!
Ага, подписчики даже на этом блоге нестабильные, хотя раз уж подписываются на качественный блог, а потом отписываются, то значит это нормальное явление.
Нет. Это не подписываются и отписываются, это feedburner так показывает. Самое правильное число RSS подписчиков – это число, которое было наибольшим.
Спасибо. Обязательно по пробую! А большой прирост в тиц?
В тИЦ не будет роста.
Если кому нужны RSS англоязычного интернета то читайте пост на блоге
Почти о всех rss каталогах я уже знал…
А если через RSS будут новый, еще не проиндексированный материал воровать?
Есть несколько вариантов сделать в RSS только часть текста. В feedburner (Оптимизируй>>>ставишь кол-во знаков) и в админке WP (Настройки>>>Чтение).
Можно еще с помощью плагина Better Feed, потому что с ним выводится до тега More и с картинками, а также есть кое-какие дополнительные возможности. Статья как ставить есть на ktonanovenkogo, я там смотрел.
А ты сам не воруешь?
Ну и что же, если кто то задумал присвоить материал, то ему не составит труда перейти на сайт и скопировать материал
Тогда к чему был вопрос выше? Вы логически задаете вопрос или так, абы как?
Я уж рассчитывал на то, что если вы спрашиваете такое, то уже закрыли все на страницах от рукастых паразитов-школяров, а теперь интересуетесь, как обезопасить свою ленту.
А можно этот момент подробней? Как закрыть всё на страницах от рук грабителей?
Спасибо за список, будем работать 🙂
Рад приветствовать любопытствующих в бескрайнем мире порнографии, у нас только самые лучшие онлайн видео которые можно смотреть без регистрации скачатьпорно 3D.
Спасибо за инфу про rss буду иметь ввиду для своего ресурсса Полосатый слон
Зарегистрировал сейчас в каталогах свои сайты. А где вводить описание сайтов не нашел
Как раз вспомнил об этом. Уже делаю
http://www.feed.am/addrss.php
Эта ссылка нерабочая
спасибки, хорошая база
буду регистрироваться!!!
Хорошая новость. Наконец то нашел достойный список RSS каталогов. Большое спасибо!
Настроил RSS поставил счетчик, это было вчера, подписался сам, люди подписались но счетчик как был на нуле так и остается, Петр подскажите пожалуйста в чем может быть дело?
Попробуй подождать 1-2 дня.
Спасибо.Все доступно и понятно.Иду добавляться…
Спасибо за РСС фиды, но некоторые из них уже не существуют. 2 или 3 штуки нету.
Спасибо за статью! Очень полезная информация, пригодится для раскрутки моего скромного бложека )))
Hе знаю, но я зарегистрировался в очень многих rss каталогах, но толку особого нет. Tрафик особо не идёт да и на тиц не повлияло.
Петр, спасибо за нужную информацию. Прошелся по всем ресурсам, но регистрация ленты прошла не во всех. В некоторых постоянно выдает ошибку
Петр, ссылки RSS 5, 6 не рабочие, на 7 вирус.
Совершено верно не все рабочии ссылки на одном катологе вылезло окошко что мой акаунт заблокирован. Я испугался и вышел
Спасибо, свой новосозданый блог прогнал =)
Побольше б таких базочеГ ))
да, наверняка домен перепродали…
добавляйтесь в остальные. Большинство работает!)
5-я – не понятно где добавлять,
6-я – не работает,
7-ю блокирует НОД32,
10-я – выскакивает баннер рекламы ,
14-й – временно не принимают,
остальные рабочие
Вау…Посетителей не прибавилось, зато 5 подписчиков появилось :). Было 2 стало 7 :). Хотя я особо пока не рвусь за ними, пока статьи строчу 🙂
Подскажите, допустим сайт о погоде по большому количеству городов и соответственно столько же новостных лент, как быть с регистрацией приблизительно двух тысяч адресов?
Для меня это стало живой проблемой в достижение желаемого результата.
столкнулся со следующей проблемой: сайт зарегистрирован в зоне .рф в каталоги rss не берут как решить проблему? помогите пожалуйста!
Домены РФ имеют и англоязычное название, типа куча знаков.ru. Посмотри у регистратора должно быть, от него и пляши.
Сейчас пытаюсь регистрироваться во всевозможных RSS-каталогах. Никак не могу понять, будет ли от этого толк. Тут вроде как получается: все делают и я делаю. Поживем-увидим.
Классный список получился,но многие ссылки уже не работают.Можно еще список русскоязычных RSS каналов.
Петр, добрый день почему то нельзя перейти со страницы уроки на 127 урок, перекидывает на 126
Спасибо за то что вы еще не закрыли ваш сервис как это делают старые каталоги
Отличная статья , хотелось бы услышать – реально помогло или нет, живой пример что ли а не перепечатанные тысячу раз статьи
Я конечно сам добавляю в рсс каталоги, но насколько слышал толку от них сейчас 0.
В базу каталогов нужно добавлять путные сайты. К путным сайтам относятся те, которые учитывают ссылки, то есть те, у которых в атрибуте ссылки rel не стоит nofollow. Также переход с этих каталогов должен вести на нужный ресурс не через редирект, а напрямую. А в вышеуказанной минибазе таких каталогов с гулькин нос. Именно поэтому ТИЦ не растёт, а растёт посещаемость. Не скажу, что посещаемость – это плохо. Посещаемость – это вери гууд, но на ней одной сайт или блог не вытянешь. Выложите, пожалуйста, список нормальных rss-каталогов. Яшку, Гульку, Мыло и Бомжа можно не указывать.
Спасибо, добавил
Спасибо,пару сайтов не работает,а так норм)
Первый раз слышу про rss каталоги, на сегодняшний день есть ли толк вообще от регистрации в них?
Добавил сайт в новостной агрегатор,
спасибо за статью!
На сколько сейчас актуальна уже rss рассылка?
Спасибо, на пару каналов удалось добавиться, но вот некоторые из списка не принимают ленту, хотя она в порядке… https://on-tattoo.ru/feed/
Возможно, ресурсы слегка устарели и не понимают https – как вариант)
http://receptov-mnogo.ru/
Что в этой статье, что у других авторов половина каталогов не работает. Актуально ли вообще в 2019 году?