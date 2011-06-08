Здравствуйте, наконец-то мы потихоньку начинаем заниматься наращиванием ссылочной массы. Будем получать обратные ссылки на свой блог, получать тИЦ и т.п. на наши ресурсы. Поэтому, чтобы ничего не пропустить, обязательно подпишитесь на RSS.

Для начала мы добавим нашу RSS ленту в RSS каталоги. Если Ваша RSS-лента до сих пор не работает через сервис Feedburner – обязательно сделайте это, пройдите вот этот урок.

Регистрация в RSS каталогах поможет ускорению индексации наших статей и наращиванию ссылочной массы. Поэтому, я, все-таки, рекомендую сделать то, что написано ниже.

Регистрация в RSS каталогах

Для того, чтобы зарегистрировать в RSS каталогах, нам нужно будет перейти по ссылкам, которые я дам ниже и внести свои данные в каталогах.

Покажу пример на одном RSS каталоге, на примере http://liverss.ru/:

Заходите на их сайт.

Копируете адрес свой RSS ленты:



И уже просто добавляете нашу ленту в каталог rss лент liverss.ru:



liverss.ru: Потом нажимаете “Добавить канал”:



Далее выбираете рубрику RSS канала:



Вот и все. Вы добавили свою RSS ленту в RSS каталог.

При регистрации некоторых RSS каталогах Вам понадобится ввести название сайта, описание и т.п. Думаю, Вы с этим справитесь. А вот ниже и сам список RSS каталогов.

Список RSS каталогов

http://sozdanie.com/addfeed.php/ http://alfaru.com/rss/addrss.html http://blograte.ru/ http://rssreader.ru/addfeed http://rsscat.ru/add/ http://rss-farm.ru/catalog.aspx http://chip.com.ua/addrss.html http://ru.redtram.com/pages/addsource/ http://www.plazoo.com/en/addrss.asp http://blogrider.ru/catalog/blogs/add

Думаю, этого списка пока достаточно. Список можно дополнить, Вы с легкостью можете найти другие RSS каталоги, просто воспользовавшись Яндексом или Гуглом.

Также Вы можете узнать, нужно ли Вам добавление Вашего сайта в Яндекс Каталог.

До встречи на следующих уроках!