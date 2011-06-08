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Урок 126 Регистрация в RSS каталогах

Комментарии: 62

Здравствуйте, наконец-то мы потихоньку начинаем заниматься наращиванием ссылочной массы. Будем получать обратные ссылки на свой блог, получать тИЦ и т.п. на наши ресурсы. Поэтому, чтобы ничего не пропустить, обязательно подпишитесь на RSS.

Для начала мы добавим нашу RSS ленту в RSS каталоги. Если Ваша RSS-лента до сих пор не работает через сервис Feedburner – обязательно сделайте это, пройдите вот этот урок.

Регистрация в RSS каталогах поможет ускорению индексации наших статей и наращиванию ссылочной массы. Поэтому, я, все-таки, рекомендую сделать то, что написано ниже.

Регистрация в RSS каталогах

Для того, чтобы зарегистрировать в RSS каталогах, нам нужно будет перейти по ссылкам, которые я дам ниже и внести свои данные в каталогах.

Покажу пример на одном RSS каталоге, на примере http://liverss.ru/:

  • Заходите на их сайт.
  • Копируете адрес свой RSS ленты:
    rss каталог
  • И уже просто добавляете нашу ленту в каталог rss лент liverss.ru:
    каталог rss лент
  • Потом нажимаете “Добавить канал”:
    каталог rss каналов
  • Далее выбираете рубрику RSS канала:
    регистрация в rss каталогах
  • Вот и все. Вы добавили свою RSS ленту в RSS каталог.

При регистрации некоторых RSS каталогах Вам понадобится ввести название сайта, описание и т.п. Думаю, Вы с этим справитесь. А вот ниже и сам список RSS каталогов.

Список RSS каталогов

  1. http://sozdanie.com/addfeed.php/
  2. http://alfaru.com/rss/addrss.html
  3. http://blograte.ru/
  4. http://rssreader.ru/addfeed
  5. http://rsscat.ru/add/
  6. http://rss-farm.ru/catalog.aspx
  7. http://chip.com.ua/addrss.html
  8. http://ru.redtram.com/pages/addsource/
  9. http://www.plazoo.com/en/addrss.asp
  10. http://blogrider.ru/catalog/blogs/add

Думаю, этого списка пока достаточно. Список можно дополнить, Вы с легкостью можете найти другие RSS каталоги, просто воспользовавшись Яндексом или Гуглом.

Также Вы можете узнать, нужно ли Вам добавление Вашего сайта в Яндекс Каталог.

До встречи на следующих уроках!

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62 комментария на «Урок 126 Регистрация в RSS каталогах»

  1. Артур

    cпасибо Петр!

    Ответить
    • com

      Все слышал , но про rss каталоги впервые услышал, что такое существует в природе интернета.

      Ответить
  2. SVasilij
    https://bolyatglaza.ru

    Да RSS каналы отличная вещь когда, еще когда я добавил сайт в каналы то у меня и посещаемость выросла на 50 человек. Провда незнаю почему но у меня подписчиков сразу было много а потом резко уменьшилось и теперь их количество то увеличится то уменьшится нет некакой стабильности. Подскажите почему так, если можите. Спасибо

    Ответить
    • andrew87
      http://bizzavod.ru

      А в скольких каналах ты регистрировался?

      Ответить
      • SVasilij
        https://bolyatglaza.ru

        Много штук 100.

        Ответить
        • andrew87
          http://bizzavod.ru

          А у меня наоборот – с моей маленькой посещаемостью после регистрации пропала почти полностью, через пару дней после регистрации понемногу начала восстанавливаться. Но с каталогов ни одного посетителя не было.

          Ответить
        • andrew87
          http://bizzavod.ru

          А у меня наоборот – с моей мелкой посещаемостью после регистрации пропала и та. А через пару дней начала восстанавливаться. А с агрегаторов посетителей вообще что-то нет.

          Ответить
    • Сергей Медведев

      Если подписчик некоторое время не заходит на ваш блог, то счетчик перестает его считать, пока не посетит.
      Зато иногда можете наблюдать резкие скачки:)

      Ответить
      • SVasilij
        https://bolyatglaza.ru

        Спасибо.

        Ответить
      • com

        Я тоже не пойму как они рассчитывают как они видят кто из них активный подписчик и кто из этих подписчиков неактивный.

        Ответить
  3. DarkPrinceArtes

    как то з головы даже вылетело , спасибо большое!

    Ответить
  4. andrew87
    http://bizzavod.ru

    Ага, подписчики даже на этом блоге нестабильные, хотя раз уж подписываются на качественный блог, а потом отписываются, то значит это нормальное явление.

    Ответить
    • Петр АлександровАвтор статьи

      Нет. Это не подписываются и отписываются, это feedburner так показывает. Самое правильное число RSS подписчиков – это число, которое было наибольшим.

      Ответить
  5. san4izl

    Спасибо. Обязательно по пробую! А большой прирост в тиц?

    Ответить
    • Петр АлександровАвтор статьи

      В тИЦ не будет роста.

      Ответить
  6. Dneprolab
    http://dneprolab.com/

    Если кому нужны RSS англоязычного интернета то читайте пост на блоге

    Ответить
  7. RuWinner
    http://ruwinner.com

    Почти о всех rss каталогах я уже знал…

    Ответить
  8. Webmaster

    А если через RSS будут новый, еще не проиндексированный материал воровать?

    Ответить
    • Даня
      http://news-anime.ru/

      Есть несколько вариантов сделать в RSS только часть текста. В feedburner (Оптимизируй>>>ставишь кол-во знаков) и в админке WP (Настройки>>>Чтение).
      Можно еще с помощью плагина Better Feed, потому что с ним выводится до тега More и с картинками, а также есть кое-какие дополнительные возможности. Статья как ставить есть на ktonanovenkogo, я там смотрел.

      Ответить
    • Юра

      А ты сам не воруешь?

      Ответить
  9. Webmaster

    Ну и что же, если кто то задумал присвоить материал, то ему не составит труда перейти на сайт и скопировать материал

    Ответить
    • Даня
      http://news-anime.ru/

      Тогда к чему был вопрос выше? Вы логически задаете вопрос или так, абы как?
      Я уж рассчитывал на то, что если вы спрашиваете такое, то уже закрыли все на страницах от рукастых паразитов-школяров, а теперь интересуетесь, как обезопасить свою ленту.

      Ответить
      • Илья

        А можно этот момент подробней? Как закрыть всё на страницах от рук грабителей?

        Ответить
  10. Александр Зайков

    Спасибо за список, будем работать 🙂

    Ответить
  11. Godsno9

    Рад приветствовать любопытствующих в бескрайнем мире порнографии, у нас только самые лучшие онлайн видео которые можно смотреть без регистрации скачатьпорно 3D.

    Ответить
  12. Muttabor

    Спасибо за инфу про rss буду иметь ввиду для своего ресурсса Полосатый слон

    Ответить
  13. Игорь

    Зарегистрировал сейчас в каталогах свои сайты. А где вводить описание сайтов не нашел

    Ответить
  14. Артур

    Как раз вспомнил об этом. Уже делаю

    Ответить
  15. Артур

    http://www.feed.am/addrss.php
    Эта ссылка нерабочая

    Ответить
  16. евгений

    спасибки, хорошая база
    буду регистрироваться!!!

    Ответить
  17. 777news.ru

    Хорошая новость. Наконец то нашел достойный список RSS каталогов. Большое спасибо!

    Ответить
  18. shop
    http://shop-stil.ru/

    Настроил RSS поставил счетчик, это было вчера, подписался сам, люди подписались но счетчик как был на нуле так и остается, Петр подскажите пожалуйста в чем может быть дело?

    Ответить
    • Петр АлександровАвтор статьи

      Попробуй подождать 1-2 дня.

      Ответить
  19. Екатерина

    Спасибо.Все доступно и понятно.Иду добавляться…

    Ответить
  20. Олег Астанин

    Спасибо за РСС фиды, но некоторые из них уже не существуют. 2 или 3 штуки нету.

    Ответить
  21. Григорий

    Спасибо за статью! Очень полезная информация, пригодится для раскрутки моего скромного бложека )))

    Ответить
  22. vitaliy

    Hе знаю, но я зарегистрировался в очень многих rss каталогах, но толку особого нет. Tрафик особо не идёт да и на тиц не повлияло.

    Ответить
  23. Виктор

    Петр, спасибо за нужную информацию. Прошелся по всем ресурсам, но регистрация ленты прошла не во всех. В некоторых постоянно выдает ошибку

    Ответить
  24. Екатерина
    https://bambooot.ru/

    Петр, ссылки RSS 5, 6 не рабочие, на 7 вирус.

    Ответить
    • Игорь

      Совершено верно не все рабочии ссылки на одном катологе вылезло окошко что мой акаунт заблокирован. Я испугался и вышел

      Ответить
  25. AK`

    Спасибо, свой новосозданый блог прогнал =)
    Побольше б таких базочеГ ))

    Ответить
  26. AK`

    да, наверняка домен перепродали…
    добавляйтесь в остальные. Большинство работает!)

    Ответить
  27. Евгений

    5-я – не понятно где добавлять,
    6-я – не работает,
    7-ю блокирует НОД32,
    10-я – выскакивает баннер рекламы ,
    14-й – временно не принимают,
    остальные рабочие

    Ответить
  28. ExeTexE

    Вау…Посетителей не прибавилось, зато 5 подписчиков появилось :). Было 2 стало 7 :). Хотя я особо пока не рвусь за ними, пока статьи строчу 🙂

    Ответить
  29. Дмитрий

    Подскажите, допустим сайт о погоде по большому количеству городов и соответственно столько же новостных лент, как быть с регистрацией приблизительно двух тысяч адресов?

    Для меня это стало живой проблемой в достижение желаемого результата.

    Ответить
  30. Виталий

    столкнулся со следующей проблемой: сайт зарегистрирован в зоне .рф в каталоги rss не берут как решить проблему? помогите пожалуйста!

    Ответить
    • Митя
      http://dmitriatika.ru

      Домены РФ имеют и англоязычное название, типа куча знаков.ru. Посмотри у регистратора должно быть, от него и пляши.

      Ответить
  31. Александр
    http://svoimi-silami.ru/

    Сейчас пытаюсь регистрироваться во всевозможных RSS-каталогах. Никак не могу понять, будет ли от этого толк. Тут вроде как получается: все делают и я делаю. Поживем-увидим.

    Ответить
  32. gyroscope

    Классный список получился,но многие ссылки уже не работают.Можно еще список русскоязычных RSS каналов.

    Ответить
  33. Макс
    https://biznesbrend.ru/

    Петр, добрый день почему то нельзя перейти со страницы уроки на 127 урок, перекидывает на 126

    Ответить
  34. uboard
    http://uboard.pp.ua/

    Спасибо за то что вы еще не закрыли ваш сервис как это делают старые каталоги

    Ответить
  35. Александр

    Отличная статья , хотелось бы услышать – реально помогло или нет, живой пример что ли а не перепечатанные тысячу раз статьи

    Ответить
  36. Сергей
    http://predictor.skbeta.ru/

    Я конечно сам добавляю в рсс каталоги, но насколько слышал толку от них сейчас 0.

    Ответить
  37. Михаил

    В базу каталогов нужно добавлять путные сайты. К путным сайтам относятся те, которые учитывают ссылки, то есть те, у которых в атрибуте ссылки rel не стоит nofollow. Также переход с этих каталогов должен вести на нужный ресурс не через редирект, а напрямую. А в вышеуказанной минибазе таких каталогов с гулькин нос. Именно поэтому ТИЦ не растёт, а растёт посещаемость. Не скажу, что посещаемость – это плохо. Посещаемость – это вери гууд, но на ней одной сайт или блог не вытянешь. Выложите, пожалуйста, список нормальных rss-каталогов. Яшку, Гульку, Мыло и Бомжа можно не указывать.

    Ответить
  38. Stihibox

    Спасибо, добавил

    Ответить
  39. Defkill
    https://repetitor.org.ua

    Спасибо,пару сайтов не работает,а так норм)

    Ответить
  40. Евгений

    Первый раз слышу про rss каталоги, на сегодняшний день есть ли толк вообще от регистрации в них?

    Ответить
  41. Василий

    Добавил сайт в новостной агрегатор,
    спасибо за статью!

    Ответить
  42. Богдае
    http://babyc.org

    На сколько сейчас актуальна уже rss рассылка?

    Ответить
  43. Natasha
    https://on-tattoo.ru/

    Спасибо, на пару каналов удалось добавиться, но вот некоторые из списка не принимают ленту, хотя она в порядке… https://on-tattoo.ru/feed/
    Возможно, ресурсы слегка устарели и не понимают https – как вариант)

    Ответить
  44. Алукард

    http://receptov-mnogo.ru/

    Ответить
  45. Alex_pok
    http://alexpok-lab.ru

    Что в этой статье, что у других авторов половина каталогов не работает. Актуально ли вообще в 2019 году?

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